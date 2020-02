Von: Björn Jahner | 09.02.20

PATTAYA: Die German Sport & Lifestyle Company (GSL), exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, ist weiter auf Expansionskurs.

Mit neuen Outlet-Store-Konzepten in Bangkok, Chonburi und Nakhon Ratchasima, neuen Mini-Outlet-Shop-in-Shop-Konzepten in Supersports-Filialen in Tesco-Lotus-Einkaufszentren in 50 mittleren Städten, Shop-in-Shop-Konzepten in den Filialen von Supersports und Sportsworld, sowie neuen Flagship Stores in Bangkok, Chiang Rai und Chiang Mai erhöht sich die Zahl der GSL-Filialen in Thailand und in Macau (China) auf mehr als 500. Trotz schwacher globaler und lokaler Wirtschaftslage schreibt Puma in Thailand und Macau weiterhin Erfolgsgeschichte: Vier neue Kollektionen im Sport-Fashion-Bereich für Damen, Herren und Kinder sind ab sofort in allen Puma-Filialen erhältlich, sowie auch online bei TBS24.com – versandkostenfrei in der gesamten ASEAN-Region!