Von: Björn Jahner | 05.02.24

BANGKOK: Die U.S.S. Somerset und die U.S.S. Miguel Keith nehmen mit mehr als 4.000 Soldaten an der diesjährigen „Cobra Gold 2024“ teil, einer gemeinsamen Militärübung zwischen den Vereinigten Staaten und Thailand. Die Übung erstreckt sich vom 26. Februar bis zum 8. März 2024 und findet auf thailändischem Boden statt.

General Thitichai Tiantong, Chef des Generalstabs der Königlich Thailändischen Streitkräfte, bestätigte während eines Briefings die Teilnahme von insgesamt 9.590 Soldaten aus 30 Ländern, darunter die Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Die USS Somerset, ein Transportdock der San-Antonio-Klasse, und die USS Miguel Keith, eine mobile Basis der Lewis-B-Puller-Klasse, werden maßgeblich an den Übungen teilnehmen.

Oberst Kurtis A. Leffler, Leiter der Joint US Military Advisory Group Thailand, betonte, dass die USA in diesem Jahr verstärkt amphibische Übungen durchführen werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Cobra Gold liegt auch auf der Teilbergung des Wracks der HTMS Sukhothai. Dieses Schiff sank am 18. Dezember 2022 etwa 35 km vor der Küste von Prachuap Khiri Khan, nachdem es in einen Sturm geraten war. Sowohl die thailändische als auch die US-Marine werden an den Bergungsarbeiten teilnehmen.

Neben den Vereinigten Staaten und Thailand werden auch sechs weitere Nationen – Singapur, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia und Australien – während der gesamten Übungsdauer an allen Kernbereichen teilnehmen. China und Indien werden sich ausschließlich an der Übung zur humanitären Hilfe beteiligen, während Australien lediglich an der Gefechtsstandübung teilnehmen wird.

Des Weiteren werden zehn Länder in einem multinationalen Planungsergänzungsteam, darunter Bangladesch, Kanada, Frankreich und Großbritannien, abwechselnd an der Übung teilnehmen.

Die restlichen zehn Länder werden in einer anderen Gruppe, dem kombinierten Beobachter-Verbindungsteam, vertreten sein. Diese Gruppe umfasst Länder wie Deutschland, Schweden, Griechenland und Vietnam.