UBON RATCHATHANI: Die thailändische Tageszeitung „Daily News“ berichtete über mehrere Verletzte unter Schülern und Lehrern, nachdem ein Bus, der von einem Schulausflug zurückkehrte, mit einem Lastwagen zusammengestoßen war und dann einen stehenenden Pick-up rammte, der auf das Abbiegen wartete.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr auf der Warinchamrap - Phibunmangsahan Road am Kilometerstein 18 an einer T-Kreuzung im Unterbezirk Tha Chang des Bezirks Sawang Wirawong in Ubon Ratchathani im Nordosten des Landes.

Die Polizei und die Rettungsdienste der Sawang Wirawong Foundation mussten sich um mehr als 30 verletzte Lehrer und Schüler kümmern.

Die Verletzten wurden in vier örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die Schüler waren auf einer Exkursion in Phibunmangsahan und auf dem Rückweg in den Bezirk Samrong.

Die Schüler befanden sich in der ersten Grundschulklasse.