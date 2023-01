Von: Björn Jahner | 11.01.23

BURIRAM: Mehr als 27.000 Läufer aus Dutzenden von Ländern werden am Samstag, 21. Januar 2023 beim 7. Buriram-Marathon an den Start gehen.

Die Teilnehmer erwartet nach Aussage der Organisatoren im Hinblick auf die Wettkampfstrecke ein „Läuferparadies“. Sie beginnt am Chang International Circuit und führt an vielen Sehenswürdigkeiten in Buriram-Stadt im Nordosten des Landes vorbei.

Foto: The Nation

Die Tag-und-Nacht-Veranstaltung findet von 16.00 bis 02.30 Uhr statt und umfasst vier Kategorien:

Marathon (42,195 km)

Halbmarathon (21,1 km)

Mini-Marathon (10 km)

„Fun Run“ (4,554 km)

In diesem Jahr werden 27.135 Teilnehmer aus 46 Ländern (59,89 Prozent Männer und 40,11 Prozent Frauen) auf einer reizvollen Strecke laufen, die am Stausee Huai Chorakhe Mak, am Denkmal von König Rama I. und am Wat Klang Phra Aram Luang vorbeiführt. Alle Sehenswürdigkeiten werden für die Veranstaltung wunderschön beleuchtet.

Foto: The Nation

Auf einer großen Marktmeile können die Teilnehmer und laufinteressierten Zuschauer Sportausrüstungen, Souvenirs und lokale Spezialitäten kaufen.

Da die Hotels in Buriram und den umliegenden Provinzen schnell ausgebucht sind, werden die örtlichen Campingplätze erweitert, damit sie etwa 1.000 Läufer unterbringen können.

Foto: The Nation

Ein Shuttle-Service wird die Athleten und Zuschauer vom Flughafen, Bahnhof und Busterminal zum Chang International Circuit bringen.