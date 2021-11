SAMUT PRAKAN: Wer im Großraum Bangkok wohnt oder die „Big Mago“ gerade besucht, sollte unbedingt jetzt einen Ausflug nach Muangboran in der Provinz Samut Prakan unternehmen, auch bekannt als „Ancient Town“, wo noch bis zum 6. Dezember 2021 das „International Lantern & Food Festival“ veranstaltet wird.

Geboten wird ein atemberaubendes Lichtermeer, bestehend aus mehr als 1.000 Laternen. Darüber hinaus werden auch einige der beeindruckenden Nachbauten des Parks von Thailands bedeutendsten Kulturstätten mit aufwendigen Lichtinstallationen grandios visuell in Szene gesetzt.

Foto: Village of Illumination

Die besten Tage für einen Besuch sind Loy Krathong am Freitag, 19. November 2021 und der Nationalfeiertag/ Vatertag am Sonntag, 5. Dezember 2021 sowie der dazugehörige Ersatzfeiertag am Montag, 6. Dezember 2021, weil an diesen Tagen zusätzliche Aktivitäten und viele weitere Höhepunkte angeboten werden.

Foto: Village of Illumination

Muangboran (Google Maps) befindet sich am Kilometermarker 33 der Sukhumvit Road (Highway 3) in Samut Prakan. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Von Bangkok aus ist die Anreise mit dem Skytrain (Green Line) bis zur BTS-Station Kheha (Google Maps) empfehlenswert. Von dort aus erreicht man Mueangboran mit dem Taxi oder Songthaew (10 Minuten).

Foto: Village of Illumination

Für weitere Informationen und Ticketreservierung besuchen Sie Villageofillumination.com.

Oder unternehmen Sie eine Radtour durch Thailands Geschichte in Mueangboran!