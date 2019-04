Von: Björn Jahner | 14.04.19

BANGKOK: Lange wurde gerätselt und spekuliert, mit welchem bahnbrechenden Projekt das thailändische Hotelunternehmen Dusit International sein ehemaliges Portfolio-Flaggschiff, das legendäre Dusit Thani Hotel in Silom, ersetzen wird, das nach über 50 Betriebsjahren das Zeitliche gesegnet hat, um einem Neubau Platz zu machen.

Zwei Jahre nach der Ankündigung über die Schließung der Hotel-Ikone, wurden nun erste Details enthüllt, die bereits erahnen lassen, dass hier geklotzt statt gekleckert wird mit dem Ziel, Bangkok ein neues Wahrzeichen zu bescheren. Auf dem 23 Rai großen Grundstück im Besitz vom Crown Property Bureau, das an der Kreuzung Silom Road-Rama IV Road liegt, auf dem sich einst auch das legendäre Dusit Thani Hotel befand, wird mit einer Rekordsumme von 36,7 Milliarden Baht der „Dusit Central Park“ aus dem Boden gestampft, ein Joint Venture zwischen Dusit International und dem Einzelhandelsriesen Central Pattana.

Hotelneubau eine moderne Hommage an das Original

Die Arbeiten an dem für Mischnutzung konzipierten Megaprojekt sollen im Jahr 2024 komplett abgeschlossen sein und werden in drei aufeinander folgenden Bauphasen umgesetzt, beginnend mit dem komplett neu konzipierten Dusit Thani Bangkok Hotel. Auf 39 Etagen finden 250 luxuriöse Zimmer und Suiten Platz, die trotz komplett neukonzipiertem Design auch jede Menge vertraute Stilelemente des ehrwürdigen Originals aufweisen wie dem unverwechselbaren Mix aus traditionellen thailändischen und modernen europäischen Einflüssen. Zu den Highlights zählen ein großer Ballsaal mit Blick auf den Lumpini-Park sowie eine Rooftop-Bar und Lounge, verteilt über mehrere Etagen.

Luxuseinkaufszentrum mit Parkanlage auf dem Dach

Die zweite Phase umfasst den 43 Stockwerke zählenden Businness-Turm Central Park Offices“ mit 90.000 Quadratmetern Bürofläche und den neungeschossigen Central Park Shopping Complex mit 80.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche für internationale und nationale Top-Marken. Highlight des Nobel-Einkaufszentrums wird eine Parkanlage auf dem Dach sein, der nach dem Shopping-Marathon zum Relaxen im Grünen einlädt. Als Fertigstellungstermin wird das Jahr 2023 anvisiert.

Exklusives Wohnen hoch über den Dächern der Stadt

Ein 69-stöckiger Wolkenkratzer mit Luxusresidenzen – zur Langzeitmiete und Pacht – soll in der dritten Phase entstehen. Das High-End-Condominium wird zwei eigenständig geführte Objekte umfassen: Dusit Residences mit 159 großzügigen Wohneinheiten in der 30. bis 69. Etage und Dusit Parkside mit 230 Wohnungen in der 9. bis 29. Etage.

„Last but not least“: Für das bahnbrechende Design des Mega-Projekts zeichnet mit A49 eines der führenden thailändischen Architektenbüros verantwortlich, das vom weltweit renommierten, niederländischen Office for Metropolitan Architecture (OMA) unterstützt wird.