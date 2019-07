Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

BANGKOK: In der kommenden Woche werden Außenminister mehrerer Länder, einschließlich der USA und Russland, in Bangkok zur 52. ASEAN-Außenministerkonferenz (AMM) zusammenkommen.

US-Außenminister Michael Pompeo wird am 30. Juli in Bangkok eintreffen und am 3. August nach Sydney und Mikronesien weiterreisen, um „langjährige Allianzen und lebendige bilaterale Beziehungen zu diesen Ländern zu vertiefen" und um das Engagement der USA für den südostasiatischen Staatenbund zu vertiefen. Während seines Aufenthalts in Bangkok wird Pompeo am 1. August den Vorsitz der Ministertreffen der US-ASEAN-Minister- und der Lower Mekong-Initiative (LMI) übernehmen. Am 2. August hält er vor der Siam Society eine Rede über das wirtschaftliche Engagement der USA im asiatisch-pazifischen Raum. Anschließend wird Pompeo an den Ministertreffen des Ostasiengipfels (EAS) und des ASEAN Regional Forums (ARF) teilnehmen und Gespräche mit dem thailändischen Außenminister Don Pramudwinai führen. Es sollen Möglichkeiten zur weiteren Stärkung des US-thailändischen Bündnisses erörtert werden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird am 30. Juli mit Premierminister Prayut Chan-o-cha und Don Pramudwinai zusammentreffen, bevor er am folgenden Tag an der Ministertagung zwischen Russland und der ASEAN-Staaten teilnimmt. Don wird die 52. AMM leiten und vom 29. Juli bis 3. August den Ko-Vorsitz bei den Ministerkonferenzen (PMCs) und anderen Sitzungen übernehmen. Laut einem Beamten wird sich der Block auf Themen konzentrieren, die zu einer nachhaltigen Partnerschaft führen. So die Entwicklung intelligenter Städte und die finanzielle Unterstützung für drei Gruppen: Unternehmerinnen, Start-ups und entlegene Gemeinden. Es sollen auch Umweltfragen, insbesondere die Meeresverschmutzung, erörtert werden. In Gesprächen über die Rohingya-Krise in Myanmar und den Konflikt im Südchinesischen Meer sollen Spannungen abgebaut, Vertrauen aufgebaut und mögliche Lösungen gefunden werden.