PHANG-NGA: Eine grüne Meeresschildkröte hat an einem Strand im Khao Lampi-Hat Thai Muang Nationalpark in Phang-nga Eier abgelegt. Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass eine Grüne Meeresschildkröte ein Nest an diesem Strand grub und ihre Eier ablegte.

Foto: The Nation

Die Eier wurden etwa 800 Meter vom Nationalparkbüro entfernt abgelegt, sagte die Leiterin des Nationalparks Suwanna Sa-ard gegenüber der Presse. Sie fügte hinzu, dass die Schildkröte die Eier kurz nach Mitternacht abgelegt hatte und eine Stunde später ins Meer zurückkehrte.

Foto: The Nation

Der Panzer der Schildkröte sei 108 Zentimeter lang und 97 Zentimeter breit, sagte sie. „Da die Eier durch Naturereignisse gefährdet sind, haben die Beamten des Nationalparks sie in ein Loch vor dem Nationalparkbüro gebracht“, sagte sie und fügte hinzu, dass von den 110 gelegten Eiern 106 befruchtet wurden, drei zerbrochen waren und eines unbefruchtet blieb.

Foto: The Nation

Sie sagte abschließend, dass der Nationalpark Beamte eingesetzt hat, um sicherzustellen, dass die Eier sicher sind und in den nächsten 50 bis 60 Tagen schlüpfen können.