Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand verzeichnet einen Anstieg der Meeresressourcen, was auf den Rückgang der Touristenzahlen in den letzten zwei Jahren aufgrund der Covid-19-Krise zurückzuführen ist.

Nach Angaben des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen verfügt Thailand über 1,74 Millionen Rai (278.000 Hektar) Mangrovenwälder, 200.000 Rai mehr als 2014. Außerdem verfügt das Land über 40.254,52 Rai Strandwälder.

In Thailand gibt es 261 Dugongs, 3.025 Wale und Delfine sowie fünf Arten von Meeresschildkröten. Die Zahl der Meeresschildkrötennester ist von 413 im Jahr 2018 auf 491 im Jahr 2020 gestiegen.

Vier seltene Wassertiere, nämlich die Lederschildkröte, der Walhai, der Brydewal und der Omura-Wal, wurden 2019 in die Liste der reservierten Wildtiere Thailands aufgenommen.

Thailand verfügt außerdem über 149.025 Rai Korallenriffe mit 280 Arten. Allerdings haben die Schäden an den Korallenriffen in der Andamanensee zugenommen, während die Korallenriffe im südlichen Golf von Thailand und an der Ostküste des Landes nur mäßig vorhanden sind.

Gleichzeitig verfügt das Land über 159.829 Hektar Seegraswiesen, von denen 64 Prozent mäßig reichlich vorhanden waren.

Thailand verfügt außerdem über 3.151 Kilometer Küste, von denen 2.356,76 Kilometer frei von Küstenerosion sind. Dennoch wurden im Jahr 2020.536 Meeresschildkröten, 248 Wale und Delfine und 17 Dugongs an die Küste gespült und starben. Bis zu 80 Prozent der Meeresschildkröten und Dugongs starben durch Fischereiequipment, Netze und Schiffsschrauben, während 65 Prozent der Delfine und Wale durch natürliche Krankheiten starben.

Nach Aussage des Generaldirektors des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen habe die Zahl der Dugongs und Lederschildkröten zugenommen und werde wahrscheinlich weiter steigen.

Er fügte hinzu, dass das Ministerium auch einen Plan zur Erhöhung der Population von Dugongs, Walen, Delfinen und Lederschildkröten hat.

Das Ministerium will bis 2032 insgesamt 300.000 Rai Mangrovenwälder anlegen, bis 2022 die Population der Dugongs auf 280 erhöhen, die Zahl der seltenen Wassertiere, die tot an die Küste gespült werden, verringern, das Problem des Plastikmülls angehen und die Beteiligung der verschiedenen Sektoren an der Erhaltung der Umwelt fördern, sagte er.