Von: Björn Jahner | 30.09.22

PATTAYA: Wie schnell die Zeit vergeht – in der Medusa Bar & Restaurant in Jomtien, ehemals Forever Young Restaurant, wird am Samstag, 1. Oktober 2022 das 10-jährige Bestehen der bei deutschsprachigen Touristen beliebten Location gefeiert.

Alle Freunde, Stammgäste und neuen Gäste sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen und dürfen sich auf unterhaltsame Höhepunkte freuen! Weitere Infos auf Facebook.

20/32 Soi Wat Boon Kanchana Ram, Pattaya-Jomtien (Karte). Tel.: 090-129.0995.