Von: Björn Jahner | 25.04.20

Ärzte und Krankenschwestern aus Hat Yai unterstützen ihre Berufskollegen in Phuket im Kampf gegen das ungebändigte Coronavirus. Foto: The Thaiger



PHUKET: Großer Dank gilt dem Team des Songklanagarind Hospital in Hat Yai, bestehend aus 58 Ärzten, Krankenschwes­tern und anderem medizinischen Personal, das seit dem 15. April seine Berufskollegen in Phukets zweitem Feldlazarett für COVID-19-Behandlungen unterstützt, das im Sportzentrum des Campus der Prince of Songkla University (PSU) Phuket untergebracht ist.

Das Songklanagarind Hospital ist ein Universitätsklinikum, das sich auf dem PSU-Campus in Hat Yai befindet und an die medizinische Fakultät der Universität angeschlossen ist. Es dient als wichtigste Ausbildungsstätte für medizinisches Personal in ganz Südthailand. Assoc. Prof. Dr. Phan Tongchumnum, Vizekanzler des Phuket-Campus der PSU, erklärte den Medien, dass die COVID-19-Situation in Phuket schlimmer sei als anderswo. Er führte fort, dass Phukets medizinisches Personal seit zwei Monaten im Dauereinsatz ist und sich erste Anzeichen der Erschöpfung breitmachen. Da es dem PSU-Vizekanzler des Phuket-Campus folgend noch ein weiter Weg ist, bis sich die Lage auf der Insel verbessert, entschied sich die PSU in Hat Yai schließlich dazu, medizinisches Personal nach Phuket zu entsenden, das so lange bei der Patientenbetreuung eingesetzt werden soll, bis die Virusgefahr gebannt ist. Mit der Hilfe wird zudem ein wichtiges Zeichen gesetzt, um die Bevölkerung Phukets zu ermutigen, das Problem gemeinsam zu bekämpfen, betonte Dr. Phan.