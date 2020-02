Hunderte gebrauchte Spritzen und Blutentnahmeröhrchen wurden am Samae Sarn Beach in Sattahip angespült. Foto: Sanook

SATTAHIP: Die Behörden haben ihre Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Anzeige gegen unbekannt wegen der illegalen Entsorgung von medizinischen Abfällen im Meer vor dem Samae Sarn Beach in Sattahip aufgenommen wurde.

Der medizinische Unrat, darunter gebrauchte Spritzen in hoher Zahl, wurde am Sonntag von einem 75-jährigen Anwohner entdeckt. Sompak P. berichtete in der „Bangkok Post“, dass er seine Nachbarn um Hilfe bat, die gefährlichen Gegenstände einzusammeln und in schwarze Müllsäcke zu verstauen. Er führte fort, umgehend die Behörden über den Vorfall unterrichtet zu haben, unter anderem den Leiter des Gesundheitsamtes der Provinz Chonburi Apirat Katanjutanon, der kurz darauf mit einem Team nach Sattahip anreiste, um die medizinischen Abfälle persönlich zu untersuchen. Der gefährliche Unrat wurde zum Chong Samae Sarn Tambon Health Promotion Hospital transportiert, wo er solange gelagert werden soll, bis die Verantwortlichen für die Umweltverschmutzung ausfindig gemacht wurden.