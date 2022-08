Von: Björn Jahner | 05.08.22

BANGKOK: Dr. Amorn Leelarasamee, Mitglied der thailändischen Ärztekammer, warnte am Dienstag (2. August 2022) die thailändische Bevölkerung vor Gruppensexaktivitäten und vor sexuellen Kontakten mit Ausländern, damit sie sich vor einer Affenpocken-Infektion schützen.

Seine Äußerungen zogen in sozialen Netzwerken den Zorn und die Empörung vieler Ausländer auf sich, die seine Warnung als diskriminierend, fremdenfeindlich, rassistisch und engstirnig abstempelten.

Nachdem die WHO die Affenpocken zu einem globalen Gesundheitsnotfall erklärt hatte, erklärte der Mediziner, dass die Krankheit schwer zu kontrollieren sei, da sie von Tier zu Mensch und von Mensch zu Mensch übertragen werden könne.

„Wenn sich die Krankheit unter Tieren wie Affen, Kaninchen und Ratten ausbreitet, kann sie nur schwer kontrolliert werden, und die Epidemie würde sich ausbreiten und möglicherweise länger dauern als eine Ansteckung von Mensch zu Mensch. Und wenn Affenpocken-Patienten eine andere Grunderkrankung haben, könnte für sie das Virus tödlich enden“, erklärte er.

Zur Verhinderung einer endemischen Ausbreitung der Affenpocken in Thailand riet Dr. Amorn der Regierung zu einer strengen Überwachung von Besuchern aus dem Ausland, insbesondere aus Hochrisikoländern. Thailänder sollten vorsichtig sein und sexuelle Handlungen mit Ausländern in Vergnügungsstätten vermeiden, da sie einem Infektionsrisiko ausgesetzt sein könnten, so Dr. Amorn.

Der Arzt fuhr fort: „Die beste Vorbeugung ist der Verzicht auf Sex mit Hochrisikopersonen. Auch wenn sie Kondome tragen oder Oralverkehr haben, kann ein hohes Infektionsrisiko durch Kontakt bestehen.“

Ausländische Netizen zeigten sich besonders verärgert über die Behauptung des Arztes, alle Ausländer seien „Hochrisikopersonen“, und wiesen darauf hin, dass jeder die Krankheit in sich tragen könne, nicht nur Ausländer.