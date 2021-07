Medien gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit

Von: Redaktion DER FARANG | 30.07.21

BANGKOK: In einer gemeinsamen Erklärung haben Thailands Medienorganisationen die Regierung aufgefordert, die mit dem Notstandsdekret verhängten Einschränkungen der freien Meinungsäußerung von Menschen und Medien aufzuheben.

Der National Press Council of Thailand, der News Broadcast Council of Thailand, die Thai Journalists Association, die Online News Providers Association, die Thai Broadcast Journalists Association und die National Union of Journalists of Thailand brachten ihre Besorgnis über die Beschränkungen gemäß Abschnitt 9 des Notstandsdekrets zum Ausdruck. Damit wird gegen die von der Regierung als Fake News bezeichneten Nachrichten vorgegangen, die die Öffentlichkeit in Panik versetzen und die nationale Sicherheit gefährden könnten.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte in einem Facebook-Post mitgeteilt, er habe die Behörden angewiesen, die Beschränkungen rigoros gegen die Medien, Medienpersönlichkeiten und alle Webseiten, die angeblich Fake News verbreiten, durchzusetzen. Die jüngste Anweisung des Premierministers und die Drohung der Regierung, rechtliche Schritte gegen die freie Meinungsäußerung einzuleiten, seien ein klares Indiz für den Versuch der Regierung, die Meinungsäußerung sowohl der Medien als auch des Volkes einzuschränken, sagten die Medienorganisationen.

Sie räumten jedoch ein, dass einige Medien ungenaue Nachrichten verbreitet hätten, doch sei dies nicht absichtlich geschehen, und die Nachrichten seien auch nicht, wie von der Regierung behauptet, absichtlich gefälscht worden.

Die sechs Medienorganisationen versprachen, ihre Einwände gegen die Beschränkungen durch kontinuierliche Aktivitäten zum Ausdruck zu bringen, bis die Regierung begreife und erkenne, dass ihr Versuch, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, letztlich zu ihrem eigenen Untergang führe, heißt es weiter in der Erklärung.