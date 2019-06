Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19



BANGKOK: Zwischen CX-3 und CX-5 bringt Mazda noch ein weiteres Modell. Weil das Kürzel CX-4 bereits für ein Coupé in China vergeben war, läuft der dritte SUV im Bunde als CX-30 vom Band.

Knapp 4,40 Meter lang und mit 410 Litern Kofferraum, nutzt er die Technik des neuen Mazda 3 und kommt mit denselben Motoren. Zum Start soll es einen Benziner mit 122 und einen Diesel mit 116 PS geben. Der CX-30 wird Ende des Jahres in Thailand Premiere haben. Mazda will in diesem Jahr sechs neue oder facegeliftete Fahrzeuge auf den Markt bringen, darunter den Mazda 3.