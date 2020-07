Mazda und Ford reduzieren die Produktionskapazität

Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.20

Blick auf die Produktionsstätte der Auto Alliance Thailand in Rayong aus der Vogelperspektive. Foto: Autoalliance

RAYONG: Die Auto Alliance Thailand (AAT), ein Joint Venture von Mazda und Ford, hat wegen des stark rückläufigen Absatzes die Produktionskapazität um die Hälfte reduziert und die Zahl der Beschäftigten um 800 abgebaut.

800 der rund 7.000 Mitarbeiter haben das Werk über eine Vorruhestandsregelung verlassen. Das Werk in Rayong stellt normalerweise 135.000 Fahrzeuge pro Jahr her, etwa die Hälfte von Mazda und die Hälfte von Ford. Die Autos werden im Inland verkauft und exportiert. Wegen der starken Auswirkungen von Covid-19 ist der Absatz beider Autobauer eingebrochen.

So hat Mazda sein Verkaufsziel im Inland von 60.000 auf 40.000 bis 42.000 Einheiten in diesem Jahr gesenkt. Im Jahr 2019 verkaufte Mazda in Thailand 55.000. „In der ersten Hälfte dieses Jahres waren es nur 15.408 Fahrzeuge", berichtete Chanchai Trakarnudomsuk, Präsident von Mazda Sales Thailand. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ausgaben der thailändischen Haushalte im Jahr 2020 um 1,5 Prozent sinken werden, da die Beschränkungen der Regierung viele Unternehmen zum Stillstand gebracht haben.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 gingen in Thailand die Autoverkäufe um 38 Prozent auf 320.000 Einheiten gegenüber 524.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück.