Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

BANGKOK: Mit einem spannenden Design und mit spektakulärer Technik feierte der Mazda 3 seine Premiere bei der Autoshow in Los Angeles. Er kommt als Fünftürer und Limousine.

Der Wagen wird mit je einem Benziner und Diesel ausgerüstet, aber auch mit einem echten 2-Liter-Innovationsmotor, der beide Brennverfahren kombiniert und deshalb deutlich sparsamer und sauberer sein soll als konventionelle Triebwerke. Zudem bekommt der 2-Liter große Skyactiv-X-Motor einen Startergenerator, also eine Mild-Hybrid-Komponente, die Sprit spart. Dazu gibt es ein radikal reduziertes Interieur, einen Assistenten, der beschleunigen und beim Bremsen und Lenken unterstützen kann. Neu ist auch das System zur Müdigkeitserkennung: Wenn der Fahrer schläfrig wird, sollen das Kameras besser erkennen und rechtzeitig zur Pause mahnen. Der neue Mazda wird in Thailand 850.000 bis 1 Millionen Baht kosten und wird in der zweiten Jahreshälfte bei den Händlern stehen.