Von: Björn Jahner | 25.01.20

Das Legend Festival (im Bild) tritt in direkte Konkurrenz zum Maya Music Festival. Beide Open-Airs buhlen mit internationalen Top-DJs um die Gunst der Raver. Foto: Legend Festivals



PATTAYA: Zu Recht verwundert sind Fans elektronischer Tanzmusik in Pattaya, dass parallel zum Maya Music Festival mit dem Legend Festival ein zweites EDM-Festival („Electronic Dance Music“) im Megaformat am 31. Januar und 1. Februar in der Touristenmetropole ausgerichtet wird.

Beide Festivals finden exakt zum selben Zeitpunkt und nur wenige Kilometer voneinander entfernt statt. Sie buhlen mit den bekanntes­ten internationalen Star-DJs der EDM-Szene um die Gunst der vorwiegend jungen – und gutbetuchten – Festivalgänger, denn die Preise für die Eintrittskarten bewegen sich im vier- und fünfstelligen Bereich.

Maya Music Festival @ Maya Space/ Horseshoe Point Pattaya: Illenium, Alan Walker, R3hab u.v.a. (MAYA Music Festival). Legend Festival @ Parichat International Golf Links: Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, The 1975 u.v.a. (Legend Festivals).