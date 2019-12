Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.19

KRABI: Laut dem Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation (DNP) bleibt die Maya-Bucht auf der Koh Phi Phi Ley für weitere zwei Jahre geschlossen wird.



Dem ökologischen System soll mehr Zeit zur Erholung gegeben werden. Der Leiter des Marine National Park Center Area 3 in der Provinz Trang, Supaporn Prempree, besuchte jetzt zusammen mit Beamten des Nationalparks Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi die Maya Bay, um den Rehabilitationsfortschritt der Bucht zu überprüfen - achtzehn Monate nach Schließung der Maya-Bucht für Touristen.

Das DNP will nach Wiedereröffnung der Bucht die Zahl der täglichen Besucher beschränken und ein dauerhaftes Verbot von Booten in der Bucht erlassen. Die Sanierung der Maya Bay ist Teil des Phi-Phi-Modells. Vor der Öffnung für die Öffentlichkeit wird ein Komitee das Ökosystem der Bucht überprüfen, um Schäden sowohl am Strand als auch in der Bucht zu vermeiden.

Die Maya-Bucht ist nur 250 Meter lang. Seine Popularität stieg nach dem Hollywood-Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio im Jahr 2000 rapide an. Dies führte dazu, dass bis zu 5.000 Touristen die Bucht jeden Tag besuchten.