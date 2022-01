Nach dreijähriger Schließung wurde die Maya Bay wieder für Besucher geöffnet, jedoch unter strenger Reglementierung. Foto: The Nation

KRABI: Am Samstag, dem ersten Tag der Wiedereröffnung der weltbekannten Maya Bay in der Proivinz Krabi im Süden des Landes, strömten Touristen in die aus dem Hollywood-Blockbuster „The Beach“ bekannte Bucht, die zur Regenerierung der Natur und des maritimen Lebensraumes drei Jahre lang für Besucher gesperrt war.

Die offizielle Wiedereröffnung wurde vom Gouverneur der Provinz Krabi Puttipong Sirimart und dem Direktor des Area Management Conservation Office 5 Yongyut Nakwiroj geleitet.

Khun Yongyut sagte informierte die Presse, dass Touristen die Maya-Bucht täglich von 07.00 bis 18.00 Uhr besuchen können, wobei die Kapazität auf 375 Touristen pro Stunde und 4.125 „Slots“ pro Tag beschränkt ist. Am Samstag war der Eintritt zur Maya Bay frei – als Neujahrsgeschenk für in- und ausländische Touristen.

Er fügte hinzu, dass in der Maya Bay ein Badeverbot herrscht, Touristen jedoch Spaziergänge am Strand unternehmen können. Personen, die gegen das Badeverbot verstoßen, müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, betonte Khun Yongyut.



„Wir wollen die seltenen Meerestiere in der Bucht schützen, darunter mehr als 100 Schwarzspitzen-Riffhaie und viele Langusten“, begründete Khun Yongyut das Badeverbot in der Maya Bay.