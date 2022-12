Von: Björn Jahner | 30.12.22

Foto: The Nation

KRABI: Die beliebte Maya Bay, ein Teil von Koh Phi Phi Leh in der Süd-Provinz Krabi, wird am 15. und 16. Januar 2023 für Touristen geschlossen, gab die Nationalparkverwaltung bekannt. Der Grund für die Schließung wurde nicht genannt, obwohl spekuliert wird, dass es sich um den Besuch eines Mitglieds der thailändischen Königsfamilie handeln könnte.

Die Maya Bay ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen Thailands und hat seit 2018 sowohl eine Schließung als auch eine Überarbeitung des Tourismusmanagement erlebt.

Im Juni 2018 hatte die Nationalparkverwaltung die Maya Bay zur Regenerierung der Meeresressourcen vier Jahre lang für den Massentourismus geschlossen, wovon die Tier- und Korallenwelt in der Bucht profitieren sollte. Der Rest von Koh Phi Phi Leh und die anderen Phi Phi-Inseln blieben während dieser Zeit geöffnet, und Boote konnten weiterhin für Fotos an den Eingang der Bucht heranfahren. Im Januar 2022 wurde die Maya Bay schließlich wieder für Besucher geöffnet.



Die Bucht wird darüber jedes Jahr im August und September, wenn die stürmische Regenzeit den Süden des Landes fest im Griff hat, vorübergehend geschlossen, zum Schutz der Umwelt und der Besucher.

Die Maya Bay erlangte große Popularität, nachdem sie im Jahr 2000 als Kulisse für den Hollywood-Blockbuster „The Beach“ mit Leonardo Di Caprio diente. Millionen von Touristen strömten daraufhin an den Ort, was zu erheblichen Schäden an den Korallen und der Ökologie der Bucht führte.

Das Eiland hat jetzt einen Ankunfts- und Abfahrtspier auf der Rückseite der Insel, so dass die Bucht und der Strand frei von Booten sind.