Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

KRABI: Behörden halten sich weiter in Schweigen, wann die Maya Bay für Touristen wieder geöffnet wird.

Die Bucht, berühmt geworden durch den Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio, ist seit 2018 für Besucher geschlossen, nachdem der Massentourismus das Ökosystem der Bucht zerstört hat. In einem Interview mit der BBC, die Zugang zum Strand erhielt, sagte der Wissenschaftler Thon Thamrongnawasawat, dass inzwischen bis zu 60 schwarze Riffhaie in der Bucht entdeckt wurden. Im Vorjahr besuchten bis zu 5.000 Menschen pro Tag die Maya Bay. Dann zogen die Behörden die Reißleine und sperrten die Bucht auf unbestimmte Zeit für den Tourismus. Im Oktober wurde im Meer mit Bojen eine Grenze gezogen, um Boote vor der Fahrt an den Strand zu hindern. Boote können zwar weiter die Insel ansteuern, müssen aber 300 Meter vor der Bucht stoppen. Von dort können Urlauber die Bucht und den Strand fotografieren. Beamte des Meeresnationalparks und Umweltschützen werten die Rückkehr der Riffhaie als ein Zeichen, dass sich das Ökosystem allmählich erholt. Experten sagen aber, es könnte Jahrzehnte dauern, bis es sich vollständig erholt hat.