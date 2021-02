Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.21

Foto: The Nation

PATTAYA: Auf dem neuen Motorway 7 von Pattaya in Richtung Map Ta Phut in der Provinz Rayong werden ab Montag, 1. März, Mautgebühren erhoben.

Die Mauttarife hängen vom Fahrzeugtyp und der Entfernung ab: Vierradfahrzeuge von 10 Baht bis 130 Baht (bis nach Lat Krabang in Bangkok); Sechsradfahrzeuge von 15 bis 210 Baht; Fahrzeuge mit mehr als sechs Rädern von 20 bis 305 Baht. Das Department of Highways kündigte auf seiner Facebook-Seite an, dass es sich bei dem Autobahnteilstück von Pattaya nach Rayong um ein komplett geschlossenes System handelt, bei dem Autofahrer rund um die Uhr betreut werden.