Von: Björn Jahner | 21.12.22

BANGKOK: Auf zwei Autobahnen – Highway Nr. 7 (Bangkok–Chonburi–Pattaya) und Highway Nr. 9 (Bang Pa In–Bang Phli–Bang Khun Tian) – werden während der Neujahrsfeiertage vom 29. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 für sieben Tage die Mautgebühren erlassen, teilte die Autobahnbehörde am Dienstag mit.

Mit der Maßnahme soll Staus an den Mautstellen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus will die Autobahnbehörde für die Menschen die Reisekosten senken, die sich an den Feiertagen auf den Weg zu ihren Familien in den Provinzen machen, so der Generaldirektor der Autobahnbehörde Sarawut Songwilai.

Die Behörde wird auch die Mautgebühren auf dem Highway Nr. 6 (Bang Pa-in–Nakhon Ratchasima) zwischen den Kontrollpunkten Pak Chong und Kham Thalay Sor, die ein Tor zu den nordöstlichen Provinzen darstellen, erlassen.

Der 64 Kilometer lange Abschnitt des Highway Nr. 6 wird vom 29. bis 31. Dezember 2022 nur für den Ausreiseverkehr aus Richtung Bangkok in eine Fahrtrichtung geöffnet sein, bevor er vom 1. bis 4. Januar 2023 für den Rückreiseverkehr in entgegengesetzte Fahrtrichtung freigegeben wird. Durch die Einbahnstraßenregelung soll den Bangkokern das Verlassen bzw. die Rückkehr in die Hauptstadt erleichtert werden.

Nach Schätzungen des Ministeriums werden über die Neujahrsfeiertage mehr als 7,32 Millionen Fahrzeuge das Autobahnsystem benutzen. Die Behörde wird landesweit an 393 Orten Pannenhilfskräfte stationieren, die Routeninformationen, Trinkwasser, Toiletten und Ruhezonen für diejenigen bereitstellen, die sie benötigen.

Khun Sarawut riet den Autofahrern, die mobile App „M-Traffic“ herunterzuladen oder die Facebook-Seite des Highway Traffic Operation Centre zu besuchen, um die Verkehrslage in Echtzeit zu überprüfen.

Das Neujahrsfest bringt auch die berüchtigten „sieben gefährlichen Tage“ auf thailändischen Straßen mit sich, an denen die steigende Zahl der Unfälle zu einem Anstieg der Zahl der Verkehrstoten und Verletzten führt.