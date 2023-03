BANGKOK: Drei Schnellstraßen in Bangkok sind am heutigen Montag (6. März 2023) während des Makha-Bucha-Feiertages mautfrei, teilte die Expressway Authority of Thailand (EXAT) mit.

Die drei Schnellstraßen sind Sirat, Chalerm Maha Nakhon und Udon Ratthaya. Sie sind die Hauptrouten, über die Autofahrer in die Hauptstadt ein- und ausfahren.

„Die Autofahrer können alle 60 Mautstellen auf den drei Schnellstraßen passieren“, so EXAT.

EXAT erklärte, dass mit dem Mauterlass gemäß der Politik des Verkehrsministeriums die Kosten für die Öffentlichkeit so weit wie möglich reduziert werden sollen.

Lesen Sie auch: Thailand feiert den Jahrestag der vier Wunder

Makha Bucha wird am Vollmondtag des dritten Mondmonats gefeiert. Er erinnert an eine Versammlung, die Buddha mit 1.250 seiner Jünger abhielt und die die Gründung der buddhistischen Sangha bedeutet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das EXAT Call Center unter der Kurzwahl 1543.