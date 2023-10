BANGKOK: Die Expressway Authority of Thailand (EXAT) kündigte am Mittwoch (11. Oktober 2023) an, dass sie am Navamindra Maharaj Day zu Ehren König Bhumibol Adulyadej am Freitag (13. Oktober 2023) die Mautgebühren auf drei Schnellstraßen für 24 Stunden erlassen wird.

Der „Navamindra Maharaj Day“ am 13. Oktober 2023, zuvor „Bhumibol-Tag“ genannt, markiert den siebten Jahrestag des Todes Seiner Majestät, des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej des Großen.

Behörden (z.B. die Immigration) haben an diesem Tag geschlossen sowie auch einige Staatsbetriebe.

Anlässlich dieses besonderen Tages ist die Fahrt auf nachfolgenden drei Schnellstraßen am 13. Oktober 2023 ab 00.01 Uhr komplett mautfrei.