Von: Björn Jahner | 04.12.21

BANGKOK: Die Expressway Authority of Thailand (Exat) gab am Freitag bekannt, dass drei Schnellstraßen unter ihrer Verwaltung am 5. Dezember (Nationalfeiertag/ Vatertag) und 10. Dezember (Verfassungstag) mautfrei genutzt werden können, damit den Menschen das Reisen an den beiden Feiertagen erleichtert wird.

Nachfolgende Autobahnen können am 5. und 10. Dezember 2021 ab 00.01 Uhr mautfrei befahren werden:

Exat ruft alle Autofahrer außerdem zur Begleichung der Mautgebühr mit dem bargeldlosen „EasyPass“-System auf, damit das Covid-19-Infektionsrisiko reduziert werden kann.