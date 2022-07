Von: Björn Jahner | 09.07.22

BANGKOK: Auf drei Schnellstraßen in Bangkok wird diesen Monat an drei Feiertagen die Mautgebühr erlassen, kündigte Verkehrsminister Saksayam Chidchob am Freitag an.

Dabei handelt es sich um die Schnellstraßen Sirat, Udon Ratthaya und Chalerm Maha Nakhon. Die Mautgebühren werden am Asanha-Bucha-Tag am 13. Juli 2022, dem Beginn der buddhistischen Fastenzeit am 14. Juli 2022 und dem Geburtstag Seiner Majestät des Königs am 28. Juli 2022 erlassen.

Nach Aussage des Verkehrsministers soll mit der Maßnahme dem erhöhten Verkehrsaufkommen an den Feiertagen Rechnung getragen werden.

Die Regierung hat den 15. Juli 2022 und den 29. Juli 2022 als „besondere Feiertage“ ernannt, damit die Bevölkerung zwei lange Wochenenden genießen kann.

Die beiden langen Wochenenden sollen den Inlandstourismus fördern und die Wirtschaft anzukurbeln.

Es wird erwartet, dass das Verkehrsaufkommen während der beiden langen Wochenenden auf den fünf Hauptrouten von Bangkok in den Norden, Nordosten, die Ostküste, den Westen und den Süden nahe der Kapazitätsgrenze liegen wird, sagte der Minister.

Für das Wochenende vom 28. bis 31. Juli 2022 wird mit einem Verkehrsaufkommen von jeweils 2,15 Millionen Fahrzeugen im ein- und ausgehenden Verkehr gerechnet.