BANGKOK: Autofahrer aufgepasst! Am König-Chulalongkorn-Gedenktag am kommenden Sonntag (23. Oktober 2022) erlässt die thailändische Autobahnbehörde (Exat) die Mautgebühren für die Nutzung von drei Autobahnen.

Mit der Mautbefreiung will Exat nach eigenen Angaben den Menschen die Reise in ihre Heimatprovinzen erleichtern und den Inlandstourismus am langen Wochenende (Freitag bis Montag) ankurbeln.

Da der König-Chulalongkorn-Gedenktag dieses Jahr auf einen Sonntag (23. Oktober 2022) fällt, wurde der Folgetag – Montag, 24. Oktober 2022 – zum Ersatzfeiertag erklärt, an dem alle Behörden (u.a. die Immigration-Büros) und viele Staatsbetriebe geschlossen sind.

Autofahrer können am kommenden Sonntag (23. Oktober 2022) von 00.01 Uhr bis Mitternacht nachfolgende Autobahnen kostenlos nutzen:

Chalerm Maha Nakhon Expressway mit 19 Mautstellen

Sirat Expressway (zweite Stufe und äußere Ringstraße) mit 31 Mautstellen

Udon Ratthaya Expressway (Bang Pa-in–Pak Kret) mit 10 Mautstellen

Der König-Chulalongkorn-Gedenktag erinnert an den Tod Seiner Majestät König Chulalongkorn (König Rama V.) und soll an seine glanzvolle Regentschaft vom 1. Oktober 1868 bis zum 23. Oktober 1910 erinnern.

König Chulalongkorn., dessen offizieller Name Phra Chula Chomklao Chaoyuhua lautete, bewahrte während seiner 42-jährigen Regentschaft nicht nur die Unabhängigkeit des damaligen Siam, dem heutigen Thailand, sondern er war auch ein bedeutender Reformer des Königreiches. Er starb am 23.Oktober 1910.