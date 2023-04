Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Autobahnbehörde (EXAT) hat angekündigt, dass sie anlässlich des Chakri-Gedenktages am Donnerstag (6. April 2023) die Mautgebühren für drei Schnellstraßen erlassen wird.

Das Highways Department wird Autofahrern während der langen Songkran-Feiertage die kostenlose Nutzung von vier Autobahnen ermöglichen.

Mautfreie Fahrt am Chakry-Dynastie-Tag

Die drei Autobahnen, für die EXAT die Gebühren von 00.01 Uhr bis Mitternacht am Donnerstag erlassen hat, sind:

Chalerm Maha Nakhon Expressway, 19 Mautstationen

Si Rat Expressway, 31 Mautstationen

Udon Ratthaya Schnellstraße, 10 Mautstationen

Mautfreie Fahrt an Songkran

Das Highways Department kündigte unterdessen an, dass Autofahrer von 00.01 Uhr am 12. April bis Mitternacht am 18. April drei Autobahnen kostenlos benutzen können. Die Autobahnen sind:

Autobahn Nr. 7: Bangkok–Chonburi–Pattaya–Map Ta Phut

Autobahn Nr. 9: Bang Pa-In–Bang Phli

Autobahn Nr. 9: Phra Pradaeng–Bang Khun Thien

Das Ministerium teilte mit, dass ein Abschnitt der Autobahn Bang Pa-In–Korat ebenfalls zur mautfreien Nutzung freigegeben wird und der Verkehrsfluss je nach Verkehrsaufkommen umgeleitet wird.

Der 64 Kilometer lange Abschnitt der Autobahn von Pak Chong nach Si Khiew und Kham Thalay Sor wird ebenfalls vom 12. bis 18. April rund um die Uhr für Autofahrer geöffnet sein.

Das Ministerium erklärte, es werde 393 Servicestellen einrichten, um Autofahrern landesweit rund um die Uhr Hilfe zu leisten.