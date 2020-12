Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.20

Zum Jahreswechsel herrscht wieder freie Fahrt an den Mautstellen im Großraum Bangkok, um den Verkehrsfluss zu beschleunigen. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Department of Highways wird die Mautgebühren auf zwei Motorways - Nr. 7 (Bangkok-Chonburi- Pattaya) und Nr. 9 (Bang Pa In-Bang Phli-Bang Khun Tian) von Mitternacht des 30. Dezember bis Mitternacht des 4. Januar erlassen. So sollen an den Autobahnen lange Staus vermieden werden.

Die Expressway Authority of Thailand (Exat) wird auf zwei Schnellstraßen vom 30. Dezember bis zum 4. Januar keine Mautgebühren erheben, nämlich auf der Burapha Withi oder Bang Na Expressway und Kanchanaphisek oder Bang Phli-Suksawas Expressway. Darüber hinaus müssen auf drei Schnellstraßen, die Exat zusammen mit Bangkok Expressway and Metro (BEM) betreibt, am 31. Dezember und 1. Januar keine Mautgebühren bezahlt werden, nämlich auf Chalerm Maha Nakhon, Sirat und Udon Ratthaya.

Exat und BEM werden außerdem bis zum 4. Januar sechs Servicezentren an Schnellstraßen-Kontrollpunkten einrichten, die Bangkok mit den umliegenden Provinzen verbinden, um Autofahrern, die während des Neujahrsfestes in ihre Heimatprovinzen reisen, Pannenhilfe zu leisten.