BANGKOK: Anlässlich des Makha-Bucha-Tages am Mittwoch (16. Februar 2022) wird auf drei Schnellstraßen im Großraum Bangkok für 24 Stunden die Mautgebühr erlassen, gab die Expressway Authority of Thailand (EXAT) am Montag bekannt.

Auf nachfolgenden Schnellstraßen wird am 16. Februar ab 00.00 Uhr keine Maut erhoben:

Makha Bucha ist ein Feiertag der Theravada-Buddhisten Thailands, Laos’, Sri Lankas, Myanmars und Kambodschas. Der Tag soll an eine spontane Versammlung von 1.250 Schülern des Buddha erinnern, die zusammengekommen waren, um den Erleuchteten predigen zu hören. An Makha Bucha suchen Buddhisten in Thailand Tempel auf und nehmen an Ritualen teil, darunter eine spätabendliche Kerzenprozession.