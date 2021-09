Maue Job-Daten beenden vorerst Rekordjagd an Wall Street

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.21

NEW YORK: Eher enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt haben am Freitag die Rekordjagd an der Wall Street erst einmal gestoppt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,21 Prozent auf 35.369,09 Punkte nach. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,24 Prozent. Der S&P 500 schloss am Freitag kaum verändert mit 4535,43 Punkten, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen legte um 0,31 Prozent auf 15.652,86 Punkte zu.