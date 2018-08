WASHINGTON (dpa) - Nach mangelnden Fortschritten bei den Bemühungen um atomare Abrüstung in Nordkorea wollen die USA Regierungsangaben zufolge keine weiteren Manöver mit Südkorea aussetzen.



«Wir haben derzeit keine Pläne, weitere Übungen zu suspendieren», sagte Verteidigungsminister Jim Mattis am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon. US-Präsident Donald Trump hatte Außenminister Mike Pompeo in der vergangenen Woche angewiesen, dessen geplanten Besuch in Nordkorea abzusagen.

Als Grund hatte Trump am Freitag auf Twitter mitgeteilt: «Ich habe das Gefühl, wir machen nicht ausreichend Fortschritte in Bezug auf die atomare Abrüstung.» Pompeo hatte zuvor erklärt, er werde gemeinsam mit dem neu ernannten Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, nach Nordkorea reisen und dort Gespräche führen, um Trumps Zielsetzung voranzutreiben. Als einen Grund für die mangelnden Fortschritte nannte Trump die zögerliche Hilfe aus China.

Trump war am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Gipfel mit Machthaber Kim Jong Un zusammengetroffen. Matthis nannte das Treffen einen Fortschritt. Er fügte aber hinzu, es sei klar gewesen, dass es sich um eine «lange und herausfordernde Anstrengung» handeln würde.