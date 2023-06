Von: Björn Jahner | 16.06.23

Touristen beim Essen in Bangkoks Khao San Road. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Laut einer aktuellen Studie des Mastercard Economics Institute sind die Ausgaben der Touristen in Thailand deutlich angestiegen, und zwar um 40 Prozent im Vergleich zu 2014.

Der Bericht mit dem Titel „Travel Industry Trends 2023“ bietet detaillierte Einblicke in die globale Reiselandschaft, die durch Veränderungen in der Wirtschaft, Verbraucherpräferenzen und die Öffnung Chinas beeinflusst wird.

Die Reisetrends haben sich in der Zeit nach der Pandemie verschoben, wobei die Reisenden einen größeren Teil ihrer Ausgaben für Freizeitreisen und nicht für den Kauf von Waren verwenden. Auch Geschäftsreisen sind wieder auf dem Vormarsch, vor allem in Unternehmen, in denen die Mitarbeiter zur normalen Arbeitsroutine zurückkehren müssen. Allerdings wirken sich die wirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin auf mehrere Länder aus.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Mastercard-Studie sind:

Freizeit- und Geschäftsreisen nehmen in ähnlichem Maße zu, wobei die Wachstumsrate der Flugbuchungen von Unternehmen in den letzten sechs Monaten des Jahres 2022 mit derjenigen der privaten Freizeitreisen vergleichbar ist.

Flugbuchungen stiegen im März um 31 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019.

Die Wiedereröffnung Chinas nach den strengen Kontrollmaßnahmen während der Pandemie wird als positives Signal für die Weltwirtschaft gewertet und dürfte die lange Zeit unterdrückte touristische Nachfrage wieder ankurbeln. Im März 2023, so der Bericht, stiegen die Reiseausgaben für neue Erlebnisse im Vergleich zu 2019 um 93 Prozent, obwohl die Reisetarife auf dem niedrigsten Stand der letzten Jahre waren.

Der größte Nutznießer der Wiedereröffnung Chinas wird der asiatisch-pazifische Raum sein, wobei der nordeuropäische Raum, wie Deutschland und Frankreich, sowie Brasilien auf den Plätzen zwei und drei liegen.

Reisende aus dem asiatisch-pazifischen Raum bevorzugen jedoch nach wie vor Ziele in den USA und Australien. Die Reiseausgaben für globale Erlebnisse stiegen im März um 65 Prozent, während die Ausgaben für Waren im Vergleich zu 2019 nur um 12 Prozent zunahmen. Chinesische Touristen gaben im Vergleich zu Touristen aus anderen Ländern mehr Geld für Luxusgüter aus.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Thailand ein sehr beliebtes Reiseziel für Touristen ist, die kulturelle Erfahrungen und neue Attraktionen suchen, was in Verbindung mit Gegenbesuchen die Ausgaben wahrscheinlich erheblich steigern wird.