Maßnahmen treten nach Angaben des österreichischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstagabend - anders als zuvor von der Regierung angekündigt - erst am Sonntag in Kraft. Sie erhalten dazu in Kürze eine aktuelle Meldung und am Samstag eine neue Vorausmel

WIEN: Kampf gegen Corona: Österreich mit neuer Obergrenze für Feiern

Im Kampf gegen das Coronavirus verschärft Österreich von Freitag an seine Maßnahmen. Künftig dürfen sich drinnen nur noch sechs Personen zu privaten Veranstaltungen wie Tanz- und Yogakursen oder zu Geburtstagsfeiern treffen. Für Feiern in der eigenen Wohnung gilt der dringende Appell, sich an diese Regel zu halten. Im Freien liegt die Obergrenze bei zwölf Menschen. Auch bei professionell organisierten Events im Kultur- und Sportbereich gibt es neue Obergrenzen. Zudem müssen alle Besucher zum Beispiel von Opern oder Bundesliga-Spielen nun ständig einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das Land reagiert damit auf die jüngsten Negativ-Rekorde bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Betroffen sind vor allem die Bundesländer Tirol, Salzburg und Wien. Das Niveau der Ansteckungen liegt österreichweit aktuell deutlich über dem in Deutschland. Die Bundesrepublik hat inzwischen fast die ganze Alpenrepublik zum Corona-Risikogebiet erklärt.