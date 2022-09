Geparkte Schulbusse der Boriboon-Witaya-Schule in Nakhon Si Thammarat. Alle Türen bleiben offen, damit kein Kind im Fahrzeug versehentlich eingeschlossen wird. Foto: The Nation

NAKHON SI THAMMARAT: Eine Schule in Nakhon Si Thammarat wurde von Netizen für ihre Maßnahmen gelobt, mit denen sie verhindert, dass Kleinkinder in ihren Schulbussen eingeschlossen werden.

Die Boriboon-Witaya-Schule, die Kindergarten- und Grundschulklassen unterrichtet, wurde gelobt, nachdem die Facebook-Seite „Drama Addict“ Fotos der Schulbusse und der Maßnahmen geteilt hatte, die von der Schule zur Vermeidung möglicher tragischer Todesfälle in ihren Fahrzeugen ergriffen werden.

„Drama Addict“, ein populäres thailändisches Portal zu sozialen Themen, teilte den Beitrag der Schule am Mittwoch, einen Tag nachdem eine siebenjährige Zweitklässlerin einer Schule im Bezirk Phan Thong in der Provinz Chonburi tot aufgefunden wurde, nachdem sie versehentlich im Schulbus eingeschlossen wurde.

Der Fahrer, der auch Lehrer ist, fand das Mädchen um 16.00 Uhr leblos im Fahrzeug vor, als er die Schüler nach dem Unterricht nach Hause fahren wollte.

Er hatte vergessen, den Innenraum seines Busses zu überprüfen, ob auch tatsächlich alle Kinder das Fahrzeug verlassen hatten. Nachdem er die Schüler am Morgen zur Schule gebracht hatte, verschloss er das Fahrzeug und übersah das kleine Mädchen. Es starb aufgrund von Hitze und Sauerstoffmangel, so die Polizei.



In ihrem Facebook-Beitrag zeigte die Boriboon-Witaya-Schule Fotos ihrer Schulbusse, die in einer Reihe geparkt sind und deren Hinter- und Seitentüren offenstehen, womit verhindert wird, dass Schüler in den geparkten Fahrzeugen versehentlich eingeschlossen werden.

Die Schule erklärte, dass alle Fahrer die Namen der Schüler auf einer Liste überprüfen, die ein- und aussteigen. Alle Fahrer kontrollieren darüber hinaus den Fahrgastraum ihres Busses sehr genau, bevor sie ihn reinigen. Außerdem werden die Türen des Fahrzeugs immer offengelassen, wenn es geparkt wird, nur für den Fall, dass ein Schüler versehentlich drinnen bleibt, erklärte die Schule.

Bis Donnerstagnachmittag hatte der Beitrag mehr als 29.000 Likes und über 10.000 Kommentare erfahren und wurde über 12.000 Mal geteilt.

„Gut, einfach und richtig“, kommentierte ein Netizen.

„Wunderbar, das wird den Eltern Sicherheit geben. Diese Methode ist die beste“, kommentierte ein anderer.

„Das ist richtig. Warum sollten die Türen von Schulbussen verschlossen sein, wenn die Fahrzeuge in der Schule geparkt sind“, kommentierte ein anderer.

