Von: Björn Jahner | 25.04.22

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha will steigenden Grundnahrungsmittelpreisen den Kampf ansagen. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Handelsministerium und andere zuständige Behörden zur Ergreifung von Maßnahmen angewiesen, mit denen den steigenden Preisen für Grundnahrungsmitteln entgegengewirkt werden soll.

„Der Premierminister hat die Behörden auch zu einer genauen Überwachung der Konsumgüterpreise aufgefordert, damit sichergestellt wird, dass die Bevölkerung nicht übervorteilt wird“, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Sonntag den Medien mit.



Er beteuerte, die Regierung, insbesondere das Handelsministerium, tue ihr Bestes, um die Preise für grundlegende Konsumgüter zu kontrollieren.



Khun Thanakorn fügte hinzu, dass das Handelsministerium weitere 20 Verkaufsstellen in Bangkok einrichten werde, an denen Waren zu einem festen Preis erhältlich sind. In der Hauptstadt gibt es bereits 50 solcher Verkaufsstellen.



Außerdem, so Khun Thanakorn, werden 25 Lebensmittelwagen – „Pumpuang“ genannt – in der gesamten Hauptstadt eingesetzt, die Grundnahrungsmittel und Artikel des täglichen Bedarfs wie Hühnerfleisch, Eier, Zucker, Reis, Pflanzenöl, Instantnudeln, Fischkonserven, Seife und Zahnpasta zu günstigen Preisen anbieten.



Auch die Handelsämter der Provinzen haben zwischenzeitlich Standorte eingerichtet, an denen Waren des Grundbedarfs billig verkauft werden, so Khun Thanakorn.