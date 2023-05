Von: Björn Jahner | 07.05.23

BANGKOK: Der Gemeinsame Ständige Ausschuss für Handel, Industrie und Bankwesen (JSCCIB) hat die Regierung dazu aufgefordert, Maßnahmen zur Bewältigung der bevorstehenden Dürre und Wasserknappheit zu ergreifen, da diese den Agrar- und Industriesektor beeinträchtigen und eine finanzielle Belastung für Unternehmen und Verbraucher darstellen werden.

Angesichts der bereits gestiegenen Ölpreise und Stromrechnungen wird die Situation weiter verschärft. Kriengkrai Thiennukul, der Vorsitzende des thailändischen Industrieverbands und Mitglied des JSCCIB, betonte, dass die Regierung geeignete Maßnahmen ergreifen müsse, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten in den kommenden Monaten zu verhindern. Der Ausschuss plant, Premierminister Prayut Chan-o-cha einen Brief zu schicken, in dem er die Dringlichkeit der Situation unterstreicht.

Bereits jetzt ist Dürre in vielen Teilen des Landes ein Problem, aber der Klimawandel könnte die Lage weiter verschärfen, insbesondere in Gebieten mit begrenzten Wasserressourcen. Dies wird zu einem Rückgang der Produktion und einem Anstieg der Lebensmittelpreise führen und sich auch negativ auf die Lebensmittelexporte auswirken.