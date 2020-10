Maßnahmen gegen die Kälte in Zürich

Written by: Hans Fritschi | 24/10/2020

Meine dringenden Familien­angelegenheiten, derentwegen ich in die Schweiz zurückgekehrt bin, sind erledigt. Nun kann ich für den Winter planen.

Rehpfeffer ist eine saisonale Spezialität.

Es wird immer kälter in Zürich und deshalb auch Zeit für die normierten Maroni-Buden, die nun seit kurzer Zeit wieder die gerösteten Edelkastanien anbieten. In vielen Restaurants stehen nun auch wieder die beliebten Wildspezialitäten auf dem Menu. Ich habe bereits mehrmals Rehpfeffer mit Spätzli, Rotkraut und Maroni genossen. Das auf Facebook veröffentlichte Bild davon hat eine heftige Diskussion über die Präsentation ausgelöst. Sorry, Freunde, aber ein richtiges Rehpfeffer sieht immer wie Sch… aus, schmeckt aber wirklich göttlich.

Warme Jacke gesucht und gefunden

Meine aus Thailand mitgebrachte Jacke ist viel zu dünn für das nun immer kälter werdende Wetter in Zürich. Vom gespenstisch leeren Flughafen Kloten nehme ich die Tram und fahre ins Einkaufcenter Glatt. In der Migros werde ich fündig, für 47 Franken erwerbe ich ein tolles Teil, eine Jacke, die zwar dünn, aber – dank neuartiger Textilien – außerordentlich warm ist. Ich hoffe, dass dies die letzte Jacke ist in diesem Leben… Darin trotze ich den nun manchmal eisigen Temperaturen.

Ich sehe aus wie ein Gipfelstürmer…

Eine andere Strategie die Kälte zu umgehen, ist ein Besuch bei den Kakteen. Zürichs Sukkulenten-Sammlung soll die größte der Welt sein. Ein Besuch lohnt sich an Tagen, wo die Sonne nicht scheint, allemal, nicht zuletzt auch deshalb, weil in diesen Gewächshäusern angenehme, warme Temperaturen herrschen. Und einige der mitunter bizarren Gewächse sind wirklich sehenswert.

Rückblicke halten, neue Pläne machen

Meine Zeit in Zürich fülle ich aus, indem ich alte Freunde treffe und Rückblicke halte. Etwa Clifford Lilley, mit dem ich vor über 40 Jahren am Schauspielhaus Zürich als Statist gearbeitet habe. Er hat noch einige alte Bilder aus dieser Zeit, etwa vom fantastischen Regisseur Hans Hollmann, der sich bei den Proben immer selbst kommentiert hat: Ich habe während der Proben von Hollmann mehr gelernt als während meines gesamten Germanistik-Studiums an der Uni. Und auch auf Bilder Bilder vom damals jungen und unbekannten Schauspieler Chris­toph Waltz sind wir beim Stöbern wieder gestoßen, der heute ja ein mit Oskar ausgezeichneter Spitzenstar ist. Er kam mir allerdings damals schon etwas arrogant vor.

Die normierten Maroni-Häuschen sind zurück im Stadtbild von Zürich, sie bieten Edelkastanien an.

Nachdem meine Familienangelegenheiten nun erledigt sind, kann ich mir ernsthaft Gedanken über eine Rückkehr nach Thailand machen. Ich denke, dass ich nun wohl mit meinem Rentner-Visum nach Thailand zurückkehren könnte, der bürokratische Teil und die 14-tägige Quarantäne schrecken mich allerdings ab. Daher überlege ich konkret, diesen Winter in Brasilien zu verbringen. Erstens ist das ein faszinierendes, riesiges Land und zweitens sind die Einreisebedingungen viel einfacher als momentan in Thailand. Die Einreise ist ohne Covid-19-Test möglich, man muss lediglich eine Bescheinigung der Krankenkasse vorweisen, dass man bis 5.000 Franken versichert ist.

Ein Monat in Rio de Janeiro, gefolgt von längeren Reisen durch das Riesenland? Ich überlege mir das momentan sehr ernsthaft.

