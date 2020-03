Landesweiter Appell der Regierung an die Menschen in Thailand: Bleiben Sie zu Hause! Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: So langsam kommt etwas Licht ins Dunkel, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirusgefahr im Rahmen der seit Donnerstag geltenden Notstandsgesetzgebung ergriffen werden.

Da die Notstandsverordnung vorsieht, dass jede Provinz Regelungen nach eigenem Ermessen erlassen kann, kündigten bereits am Mittwochabend die Provinzgouverneure in ganz Thailand verschiedene Maßnahmen an, in deren Fokus eine klare Aufforderung an die Menschen in Thailand steht:

Bleiben Sie Zuhause!

Den Menschen wird geraten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten und diese nur in dringenden Fällen zu verlassen, unter anderem für notwendige Einkäufe in Supermärkten und Apotheken, für Bankgeschäfte oder für unausweichliche Behördenbesuche, wie z.B. bei der Immigration. Dabei sollten sie jederzeit soziale Distanz (1,5 bis 2 Meter) zu anderen Menschen halten.

Alle Menschen werden aufgefordert, immer eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Zudem sollen sie sicherstellen, dass sie sich regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife waschen oder Handdesinfektionsmittel verwenden.

Älteren Menschen, Kindern unter fünf Jahren und Personen mit bereits bestehenden Gesundheitsproblemen wird dringend empfohlen, auf Aufenthalte im Freien zu verzichten.

Auch wenn kein Reiseverbot zwischen den Provinzen erlassen wurde, wird dringend davon abgeraten, die Provinzgrenzen zu verlassen.

Notstandsregelungen in den Provinzen Chonburi (inkl. Pattaya) und Prachuap Khiri Khan (inkl. Hua Hin) und Phuket kurz und bündig:

Die Menschen werden aufgefordert , von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr ihre Wohnung , ihr Haus , ihr Hotel etc. nicht zu verlassen. Krankenhausbesuche sind jederzeit möglich.

, von ihre , ihr , ihr nicht zu verlassen. sind jederzeit möglich. Schließung von Shopping Malls, Golfplätzen und öffentlichen Parks .

von und . Verbot von gesellschaftlichen Zusammenkünften (z.B. Privatpartys)

(z.B. Privatpartys) Supermärkte, Apotheken, Banken, Restaurant (unter Einhaltung der Hygienevorschriften) und andere alltagsnotwendige Geschäfte dürfen geöffnet bleiben – im Zeitraum von 05.00 bis 20.00 Uhr .

(unter Einhaltung der Hygienevorschriften) und andere alltagsnotwendige Geschäfte dürfen bleiben – im Zeitraum von . Die Geschäftsbetreiber sind in der Pflicht, um 19.30 Uhr alle Kunden und Gäste nach Hause zu schicken. Mitarbeiter, die nach 20.00 Uhr auf dem Nachhauseweg sind, sollten Dienstkleidung tragen, damit sie als Berufstätige klar erkenntlich sind.

alle Kunden und Gäste nach Hause zu schicken. Mitarbeiter, die sind, sollten tragen, damit sie als Berufstätige klar erkenntlich sind. Food Courts in Einkaufszentren dürfen nur Speisen zum Mitnehmen anbieten.

dürfen anbieten. Minimärkte wie 7-Eleven und Family Mart haben geöffnet.

In Phuket fordert der Gouverneur der Provinz zudem Touristen auf, sich zwischen 17.00 Uhr und Mitternacht nicht im Freien aufzuhalten. Der Aufforderung sollen allabendliche Zusammenkünfte mit Alkoholkonsum von Ausländern und Einheimischen am Patong Beach vorausgegangen sein, bei denen die vorgeschriebene soziale Distanz missachtet wurde.

Die thailändische Regierung betont erneut, dass in Thailand keine Ausgangssperre gilt, appelliert jedoch an die Vernunft und Selbstdisziplin eines jeden einzelnen.

Am Donnerstag wurden zudem alle Landesgrenzen – auf dem Luft-, Wasser- und Landweg – zur Einreise geschlossen – unter Ausnahme von thailändischen Rückkehrern aus dem Ausland, Ausländern mit thailändischer Arbeitsgenehmigung und Gesundheitszertifikat und Diplomaten.

Weiter wurden landesweit Kontrollstellen auf den Highways eingerichtet, um den Verkehrsbewegungen und Reisende zwischen den Provinzen zu überwachen.