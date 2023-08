Von: Björn Jahner | 09.08.23

BANGKOK: Das Amt für Transport- und Verkehrspolitik und -planung (OTP) hat eine Initiative zur umfassenden Entwicklung der Kanalinfrastruktur präsentiert. Mit dem ehrgeizigen Plan soll die Beförderung von Passagierbooten im Großraum Bangkok gefördert und der Verkehrsüberlastung in der Hauptstadt entgegengewirkt werden.

Der Leiter des OTP, Punya Chupanit, kündigte am Dienstag (8. August 2023) an, dass das OTP im Zeitraum von diesem Jahr bis 2032 eine Machbarkeitsstudie zur Förderung des Passagierbootsverkehrs in Bangkok und den umliegenden Provinzen durchgeführt hat. Der Plan zielt auf den Ausbau der Wasserstraßen von derzeit 131,2 km auf 196,6 km ab.

Die vorgestellten Pläne werden nun dem Verkehrsministerium zur Begutachtung vorgelegt. Die geschätzten Kosten belaufen sich voraussichtlich auf etwa 9,32 Milliarden Baht, erklärte Khun Punya.

Davon werden 1,32 Mrd. Baht benötigt, um Anlegestellen und Infrastruktureinrichtungen entlang der bestehenden Wasserwege von insgesamt 65,4 km entlang des Chao-Phraya-Flusses sowie der Kanäle Phadung Krung Kasem und Prawet Buri Rom zu erweitern.

Die restlichen Mittel sind für die Finanzierung von vier neuen Kanalstrecken bis 2027 vorgesehen.

Das erste Projekt beinhaltet die Erweiterung der Sai-Mai–Phra-Khanong-Strecke am Lat Phrao-Kanal. Diese Strecke wird eine Länge von 25,7 km haben und mit 23 Anlegestellen ausgestattet sein. Für die Umsetzung werden rund 1,44 Mrd. Baht benötigt.

Die Erweiterung des Saen-Saep-Kanals erfordert etwa 3,24 Milliarden Baht. Dieses Projekt ist in drei Abschnitte unterteilt.

Der erste Abschnitt, 12 km lang, erstreckt sich vom Wat Si Bunrueang bis zur Suwinthawong Road. Hier sind 16 Anlegestellen vorgesehen, und die Fertigstellung ist innerhalb von drei Jahren geplant.

Der zweite Abschnitt erstreckt sich über 17,3 km von der Phan Pha Lilat-Brücke bis zum Wat Si Bunrueang und wird mit 28 Pfeilern ausgestattet sein.

Der dritte Abschnitt erstreckt sich über 1,5 km von der Phan-Pha-Lilat-Brücke bis zum Phra-Sumen-Fort und wird drei Anlegestellen haben. Das OTP geht davon aus, dass die Erweiterung des Passagierschiffsverkehrs auf dem Saen-Saep-Kanal bis 2027 abgeschlossen sein wird.

Die dritte Strecke sieht die Verlängerung des Mahasawat–Bangkok-Noi-Kanals vor. Auf einer Länge von 17,1 km wird die Strecke 18 Anlegestellen aufweisen und Pratu Nam Chimphli mit dem Sirirat Hospital verbinden. Die geschätzten Kosten für dieses Projekt betragen etwa 397,53 Millionen Baht, und die Fertigstellung ist innerhalb von zwei Jahren geplant.

Die letzte Strecke erstreckt sich über 28 km entlang des Mahasawat-Kanals mit 13 Anlegestellen zwischen Pratu Nam Mahasawat und dem Wat Chaiyaphrueksamal. Die geschätzten Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf 219,93 Millionen Baht. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 geplant.

Zusätzlich zu diesen Vorhaben hat das OTP auch einen langfristigen Plan für den Zeitraum von 2028 bis 2032 vorgestellt. Khun Punya erklärte, dass hierfür etwa 2,69 Milliarden Baht benötigt werden, um drei Projekte zur Ausweitung des Bootsverkehrs in der Provinz Pathum Thani, nördlich von Bangkok, zu realisieren.

Die erste Strecke wird entlang des Prem-Prachakon-Kanals verlaufen. Hier plant das OTP die Einrichtung von Anlegestellen für Passagierboote, um eine Verbindung zwischen Wat Rangsit in Pathum Thani und dem Bang Sue-Gebiet in Bangkok herzustellen.

Die zweite Strecke sieht eine Verlängerung entlang des Chao-Phraya-Flusses vom Pak-Kret-Pier in Nonthaburi bis zum Mueang-Bezirk in Pathum Thani vor.

Die dritte Route beinhaltet eine Erweiterung des Prawet-Buri-Rom-Kanals auf dem Abschnitt vom Iam-Sombat-Markt bis zum Wat Sangkaracha.

Khun Punya betonte, dass das OTP zuversichtlich ist, dass der Plan in diesem Jahr genehmigt wird und zur weiteren Zustimmung dem neuen Kabinett vorgelegt werden kann. Dieses Vorhaben stellt eine entscheidende Investition zur Entlastung des Verkehrs in der Hauptstadt und den umliegenden Provinzen dar.