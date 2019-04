Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Bei „change.org“ haben inzwischen mehr als 820.000 Menschen eine Petition zur Amtsenthebung der sieben Kommissare der Wahlkommission (EC) unterzeichnet. Demonstranten versammelten sich am Sonntag auf dem Skywalk am Siegesdenkmal und an der Kreuzung Ratchaprasong, um gegen die angebliche mangelnde Transparenz bei der Stimmenauszählung der Parlamentswahl und die Leistung der EC zu protestieren.

Die Unzufriedenheit der Öffentlichkeit kann jedoch keine rechtlichen Auswirkungen haben. Die derzeitige Verfassung lehnt öffentliche Petitionen gegen unabhängige Agenturen ab. Universitätsstudenten und andere Bürger bekundeten ihre Ungeduld, dass die EC nicht in der Lage sei, eine glaubwürdige Erklärung für die Verzögerungen bei der Stimmenauszählung und der Bekanntgaben des Wahlergebnisses zu geben. Für die Abweichungen bei der Zahl der von der EC bereitgestellten Zahlen habe es bisher keine glaubwürdigen Erklärungen gegeben. Und die EC habe es auch nicht geschafft, falsche Nachrichten und Missverständnisse, die über das Internet verbreitet wurden, auszuräumen.