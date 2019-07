Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BABGKOK: Oppositionsführer haben am Donnerstag im Parlament die Wirtschaftspolitik der Regierung wegen mangelnder Klarheit in Bezug auf Finanzierung, Zeitrahmen und Einzelheiten der Umsetzung scharf kritisiert. Dies würde das Problem der Einkommensunterschiede und der Verschuldung privater Haushalte verschärfen.

Zuvor hatte Premierminister Prayut Chan-o-cha die Politik seiner Regierung dem Parlament erläutert. „Die Regierung hat nur einen allgemeinen Überblick über ihre Politik gegeben, ohne den Mitgliedern des Parlaments ausreichende Einzelheiten, insbesondere zur Landwirtschaft, mitzuteilen", sagte Pheu-Thai-Parteichef Sompong Amornwiwat. In Bezug auf die Agrarpolitik erklärte Prayut, die Regierung werde den Landwirten Einkommen garantieren und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse ergreifen. Sompong stellte in Frage, wie die Regierung das Einkommen der Landwirte garantieren könne, ohne ausreichend Details zu nennen.

Er empfahl der Regierung, zunächst die Verschuldung der privaten Haushalte zu senken, bevor Geld in die Wirtschaft gesteckt wird, um die Konjunktur anzukurbeln. „Die Verschuldung der privaten Haushalte ist derzeit auf dem höchsten Stand. Wenn sich die Regierung beeilt, der Wirtschaft Kapital durch Wohlfahrtskarten und andere wohltätige Maßnahmen zuzuführen, werden Geringverdiener wahrscheinlich das Geld sparen, um ihre Schulden zu tilgen, anstatt es auszugeben, entgegen der Absicht der Regierung, die Basiswirtschaft anzukurbeln.“

Wan Muhammad Nor Matha, Vorsitzender der Prachachat-Partei, fügte hinzu: „Der Wirtschaftspolitik mangelt es an Substanz und Details. Ihre Unbestimmtheit wird das Vertrauen der Anleger in Thailand nicht stärken, da es keinen klaren Zeitrahmen für die Umsetzung gibt, insbesondere bei dringenden Fragen wie Agrarpreisen, Einkommensgarantie und Konjunkturmaßnahmen.“ Korn Chatikavanij, Parteimitglied der Demokraten und ehemaliger Finanzminister, erklärte, dass die Regierung die Einzelheiten ihrer Wirtschaftspolitik im Hinblick auf das Ziel der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit klären sollte.

Der Generalsekretär der Partei Future Forward, Piyabutr Saengkanokkul, meinte, das Versprechen der Regierung in Bezug auf Finanzdisziplin und Steuerreform sei nicht transparent und klar genug, insbesondere wenn eine große Menge Kapital in die Landwirtschaft investiert werden solle, um das Wachstum anzukurbeln und die Landwirte zu entschädigen. Der Premierminister sollte erläutern, wie die Regierung beabsichtige, das Niveau der Finanzdisziplin aufrechtzuerhalten.