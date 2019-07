Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

BANGKOK: Als Reaktion auf die Beschwerde des in Bangkok lebenden Englischlehrers Andrew Biggs über die langen Warteschlangen auf dem Flughafen Suvarnabhumi stellte die Immigration klar, sie habe bereits mehr Personal mobilisiert, um Ausländern die Einreise zu erleichtern.

Am Mittwoch hatte Biggs, Inhaber der Andrew Biggs Academy und Co-Direktor von andrewbiggs.com, einer Website zum Erlernen der englischen Sprache für Thais, auf Twitter in Thai verfasst: „Suvarnabhumi ist für Touristen die Hölle. Sehen Sie sich heute die Warteschlangen an. So lange habe ich noch nie gesehen. Während der Hauptverkehrszeiten sind mehrere Schalter geschlossen. Das verstehe ich nicht.“ Nach Kritik an seinen Worten veröffentlichte Biggs am Donnerstag eine weitere Twitter-Nachricht in Thai: „Suvarnabhumi ist keine Hölle, aber es ist das Tor zu unserem geliebten Thailand. Gestern war ich sehr unzufrieden mit dem, was ich sah, weil ich mir Sorgen um das Image Thailands in den Augen der gerade eingetroffenen ausländischen Touristen machte. Ich möchte die Behörden bitten, über dieses Problem nachzudenken, und ich glaube, wir können es lösen.“

Oberst Choengron Rimpadee, stellvertretender Kommandeur der Immigrationspolizei, sagte laut der „Bangkok Post“: Als Biggs sein Flugzeug verlassen habe, seien 44 Flüge mit 4.500 Passagieren zwischen 12 und 14 Uhr eingetroffen. Biggs habe ungefähr eine Stunde warten müssen, um den Immigrationsschalter zu passieren. Laut Choengron konnte die Halle, in der Biggs auf die Einreisebestätigung gewartet hatte, 500 Passagiere aufnehmen, aber ungefähr 20 Flüge trafen fast zur gleichen Zeit ein, sodass mehr als 1.200 Passagiere in der Halle warteten und die Warteschlangen über die Halle hinausgingen. Er fügte hinzu, es sei den Beamten gelungen, die Warteschlangen innerhalb von 30 Minuten zu verkürzen.