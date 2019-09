Massive Investition

Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

THAILAND: Mitsubishi investiert 7,08 Milliarden Baht in die Erweiterung seiner drei Produktionsstätten in Laem Chabang und 3,1 Milliarden Baht in ein Werk für Plug-in-Hybrid- Fahrzeuge. Sie sollen im kommenden Jahr Premiere haben.

Der Autobauer wäre nach Mercedes-Benz, BMW und SAIC Motor-CP das vierte Unternehmen mit Plug-in-Hybrid-Wagen. Im ersten Halbjahr hat Mitsubishi 45.343 Fahrzeuge verkauft, im Jahresvergleich ein Plus von 10,3 Prozent, und 151.000 Autos exportiert (+ 9%). Damit hat der Autobauer bei den Ausfuhren Toyota vom ersten Platz verdrängt. Das japanische Unternehmen exportiert seit 1988 Fahrzeuge und hat kürzlich das viermillionste Auto verschifft. In den drei Produktionsstätten werden mit 7.000 Beschäftigten Pick-ups (Triton), der Pajero Sport (PPV) und Ökowagen (Mirage und Attrage) montiert. Die Kapazität beträgt im Jahr bis zu 424.000 Fahrzeuge. Im Inlandsmarkt steht Mitsubishi inzwischen auf Platz 4 hinter Toyota, Isuzu und Honda.