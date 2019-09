Massenstart von Lanna-Laternen abgesagt

Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.19

CHIANG MAI: Aus Sicherheitsgründen, besonders wegen der Luftfahrt, hat die Stadtverwaltung zwei Organisationen ihre Genehmigung zum Auflassen von insgesamt 5.000 Lanna-Laternen beim Loy-Krathong-Festival zurückgezogen.

Die beiden Ereignisse - eines bei der Dinosaurierattraktion Hidden Village Chiang Mai in San Phisua und das andere im Royal Park Rajapruek in Mae Hia - wurden abgesagt, weil die Standorte in der Sicherheitszone des Flughafens Chiang Mai liegen. Die Stadt begründet das mit dem seit dem 26. Mai 2019 geltenden Thailand Air Navigation Act. Laut dem Bezirkschef Weerapan Dee-on werden Zuwiderhandlungen mit maximal fünf Jahren Haft und/oder einem Bußgeld von maximal 200.000 Baht bestraft. Zum Festival Loy Krathong am Montag, 11. November, in Chiang Mai allgemein als Festival Yi Peng bekannt, lassen Menschen Laternen aufsteigen. Wegen der Gefahr für die Luftfahrt, ist das Auflassen nur in bestimmten Bezirken und nicht in der Nähe des Airports erlaubt.