Massenschlägerei im Barviertel

Mitten in einem Touristen-Barcenter lieferten sich thailändische Jugendgangs eine Schlägerei. Ausländern wird dringend geraten, sich von Auseinandersetzungen einheimischer Teenagergruppen fernzuhalten. Foto: Screenshot

PATTAYA: 50 junge Thais kämpften am Montagabend zwischen den Sois 7 und 8 mit Fäusten und Füßen, so dass thailändische und ausländische Touristen Schutz in den Bars suchten.

In einem auf Facebook veröffentlichten Videoclip sind Schreie zu hören, dass die Polizei komme, ebenso Hilferufe. Bei der Auseinandersetzung griffen die Thais auch zu Gegenständen und schleuderten sie auf ihre Gegner. Laut „Pattaya News“ soll die Polizei einige Schläger festgenommen haben, doch die meisten konnten unbehelligt entkommen. Es wurde nicht berichtet, ob und wie viele Verletzte es gab.