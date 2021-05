Massenimpfung startet ab 7. Juni in 76 Provinzen

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium wird ab dem 7. Juni in 76 Provinzen mit Massenimpfungen beginnen. Laut dem Staatssekretär Dr. Kiattiphum Wongrajit will das Ministerium die Impfstoffe in Übereinstimmung mit dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) den örtlichen Gesundheitsämtern zuweisen.

Die Komitees für übertragbare Krankheiten in jeder Provinz sind für die Durchführung von Massenimpfungen, die Aufzeichnung der Operationsergebnisse und die Ausstellung von Impfzertifikaten für alle Menschen, die bereits zwei Impfungen erhalten haben, verantwortlich.

Der Generaldirektor des Department of Disease Control, Opas Karnkawinpong, sagte, dass das CCSA rund 50 Millionen Menschen bis September dieses Jahres impfen wolle. Er bestätigte, dass genügend Impfstoff für alle Menschen vorhanden sei. Sowohl AstraZeneca- als auch Sinovac-Impfstoffe könnten an Menschen ab 18 Jahren verabreicht werden. Die Impfstoffe würden wöchentlich statt monatlich in jede Provinz geliefert werden.