Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.20

PATTAYA: Betreiber und Manager von Bier-Bars befürchten bei Schließung aller Unterhaltungsstätten durch die Regierung einen Massenexodus.

Schon jetzt haben Barpersonal und Barmädchen ihren Arbeitsplatz in Richtung Heimatprovinz verlassen, weil es nach der Hochsaison und wegen der Coronavirus-Krise weniger Gäste bzw. Touristen gibt. „77kaosod“ sich hat an der Second Road und an der Soi 6 umgehört. Einhellige Meinung: Lasst die Bier-Bars offen! Besitzer und Personal wollen anders behandelt werden als Mitarbeiter von Pubs, Clubs und Discos. Denn an offenen Bier-Bars sei die Ansteckung mit dem Covid-19-Virus unwahrscheinlicher als in dem Gedränge von Pubs, Nachtclubs und Discotheken. Eine 40-jährige Frau, angeblich Sprecherin von einem Dutzend Bars an der Soi 6, sorgt sich um die Zukunft der Beschäftigten. Deren Zukunft sei bei Schließung der Entertainment-Betriebe nicht gesichert wie die von Fabrikarbeitern und Angestellten von Geschäften, berichtet sie „77kaosod“. Würden sie ihren Job verlieren, bekämen sie keine finanzielle Unterstützung, kein Arbeitslosengeld. In der Touristenmetropole gibt es mehrere hundert Bars.